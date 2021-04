BVB in der Einzelkritik gegen Manchester City: Bellingham trotz Pleite stark, Pechvogel Can

Für den BVB ist im Viertelfinale der Champions League Endstation. Gegen das favorisierte Manchester City ging auch das Rückspiel mit 1:2 verloren. Bereits in der vergangenen Woche hatten die Westfalen das Hinspiel in Manchester mit 1:2 verloren. Kurzzeitig keimte bei der Borussia Hoffnung auf eine Überraschung auf, als Jude Bellingham die Hausherren mit 1:0 in Führung brachte (15.). Riyad Mahrez (55.) und Phil Foden (75.) drehten die Partie aber zugunsten der überlegenen Citizens um Star-Trainer Pep Guardiola. Durch das Ausscheiden des FC Bayern am Vortag gegen PSG schafften es damit erstmals seit zwei Jahren keine deutschen Vertreter ins Halbfinale der Königsklasse.

