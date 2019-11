BVB in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg gegen den VfL Wolfsburg

Der BVB ist zurück in der Erfolgsspur: Drei Tage nach dem Sieg im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach haben die Dortmunder um Trainer Lucien Favre nun auch in der Bundesliga wieder einen Erfolg eingefahren. Gegen den zuvor in dieser Saison ungeschlagenen VfL Wolfsburg gewann der BVB mit 3:0. Thorgan Hazard (52.), Raphael Guerreiro (58.) und Mario Götze (89.) per Elfmeter machten den Dortmund-Sieg perfekt. Sorge gibt es allerdings um Marco Reus: Der BVB-Kapitän musste den Platz in der ersten Halbzeit angeschlagen verlassen.