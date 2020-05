Der BVB in der Einzelkritik: Die Noten zum Arbeitssieg gegen den VfL Wolfsburg

Borussia Dortmund hat sich vor dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern München am kommenden Dienstag keine Blöße gegeben. Der BVB gewann beim VfL Wolfsburg nach Toren von Raphael Guerreiro und Achraf Hakimi mit 2:0 (1:0) - es war ein Erfolg der Kategorie "Arbeitssieg", der aber bedeutet, dass man auf Tuchfühlung zur Spitze bleibt.

Für den SPORT BUZZER hat Felix Meininghaus die Dortmunder Spieler beim Auswärtsspiel gegen den VfL genau verfolgt. Er hat die Noten der BVB-Profis in einer Einzelkritik zusammengetragen. Wer war gut, wer muss sich im "Klassiker" gegen die Bayern steigern?

Der BVB in der Einzelkritik: Die Noten gegen den VfL Wolfsburg

BVB ohne Sancho in der Startelf - Sorgen um Hummels

Die Dortmunder, die in der Vorwoche mit einem Kantersieg im Revierderby aus der Corona-Zwangspause zurückgekehrt waren und erneut ohne Superstar Jadon Sancho in der Startelf aufliefen (der Engländer wurde im zweiten Durchgang eingewechselt), taten sich gegen robuste Niedersachsen lange schwer. Den einzigen wirklich guten Angriff der ersten Hälfte drückte Guerreiro in der 32. Minute über die Linie, nachdem Erling Haaland noch verpasst hatte. Im zweiten Durchgang legte Sancho das entscheidende 2:0 für Hakimi (79.) vor.