BVB in der Einzelkritik zur Pleite gegen die Glasgow Rangers: Fünf Fünfen, Moukoko als Lichtblick

Dass Borussia Dortmund in der Champions League nur noch Zuschauer ist, hat sich der börsennotierte Klub nach der wenig überzeugenden Vorrunde selbst zuzuschreiben. Nun geht es also in der Europa League weiter, immerhin der einzige europäische Titel, der den Dortmundern noch fehlt. Doch auch daraus wird nach dem Debakel im Heimspiel wohl nichts. Der BVB musste am Donnerstag im Signal Iduna Park ein 2:4 (0:2) hinnehmen. Anzeige

Für den SPORTBUZZER hat BVB-Reporter Felix Meininghaus genau hingeschaut und die Leistungen der Dortmund-Spieler mit Noten bewertet. Wer konnte an die gute Leistung gegen Union Berlin (3:0) in der Bundesliga anknüpfen? Wer fiel ab? Die Einzelkritik hier in der Übersicht:

BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Hinspiel gegen die Glasgow Rangers Der BVB in der Einzelkritik zum Spiel gegen die Glasgow Rangers. ©