BVB in der Einzelkritik: Die Noten zum Hinspiel-Sieg gegen Paris Saint-Germain

Was für ein Festspiel: Borussia Dortmund hat den französischen Meister Paris Saint-Germain im Achtelfinale der Champions League mit 2:1 (0:0) besiegt. Erling Haaland (69., 77. Minute) erzielte einen Doppelpack und brachte den BVB damit in eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 11. März. Für PSG erzielte Superstar Neymar den zwischenzeitlichen Ausgleich. Beim Wiedersehen mit Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel, der jetzt für PSG an der Seitenlinie stand, überragte jedoch der 19 Jahre alte Haaland.