BVB in Noten gegen den VfB Stuttgart: Die Einzelkritik zum Zitter-Sieg

Aus im Pokal und in der Champions League, nun will Borussia Dortmund alles in den Kampf um die Meisterschaft werfen. Gegen den VfB Stuttgart gab es einen hart erkämpften 3:1-Erfolg, doch auch den Verlust der Tabellenführung, weil der FC Bayern München gegen den Wolfsburg hoch mit 6:0 gewann. Das Rennen um den Titel ist spannender denn je.