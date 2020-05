Bericht: Axel Witsel und Emre Can könnten BVB im Revier-Derby gegen Schalke verletzt fehlen

Das wäre eine bittere Nachricht für Borussia Dortmund! Der BVB muss beim Bundesliga-Neustart womöglich auf Emre Can und Axel Witsel verzichten. Die beiden wichtigen Mittelfeldspieler haben sich im Training vor dem Saison-Wiederbeginn laut Bild verletzt - und könnten Trainer Lucien Favre im Revier-Derby gegen den FC Schalke 04 am kommenden Samstag (15.30 Uhr, Sky) fehlen. Witsel hat sich nach Bild-Informationen am Dienstag an den Adduktoren verletzt, einen Tag später soll es Can ebenfalls erwischt haben. Bei beiden könnte es sich um einen Faserriss handeln.

Der Klub hat sich bislang nicht zu den beiden Personalien geäußert. Sicher ist: ein gleichzeitiger Ausfall des DFB-Stars Can, der seit seinem Wechsel von Juventus Turin in der Winterpause bis zur Corona-Pause für viel Stabilität im BVB-Mittelfeld gesorgt hat, und des belgischen Nationalspielers Witsel wäre zum ohnehin schwierigen Re-Start schmerzlich für die Schwarz-Gelben. Ohne die beiden Schlüsselspieler in der Zentrale muss Dortmund-Coach Favre improvisieren.

Delaney und Brandt statt Can und Witsel?

Immerhin ist der langzeitverletzte Thomas Delaney wieder eine Option im Mittelfeld. Nach mehr als fünf Monaten Pause und 19 verpassten Pflichtspielen steht der Däne wieder zur Verfügung. Delaney ist einer der Profiteure der Zwangspause, konnte sich dadurch länger von seinem Bänderriss im Sprunggelenk und der anschließenden Knie-Blessur erholen - allerdings fehlt dem 28-Jährigen noch mehr als allen anderen Profis die Wettkampf-Praxis. Als zweiten Ersatz müsste Julian Brandt womöglich vom offensiven Flügel in die Zentrale gezogen werden.

