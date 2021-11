"Nächste Woche ist es so weit": BVB-Profi Emre Can nach Sieg in Wolfsburg heiß auf Gipfel gegen Bayern

Das Gipfeltreffen kann kommen: Nach dem 3:1-Sieg beim VfL Wolfsburg am Samstag steht für Borussia Dortmund nun das Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München am kommenden Samstag (18.30 Uhr, Sky) an. Mit der Euphorie des Erfolgs bei den "Wölfen" präsentierte sich BVB-Torschütze Emre Can, der in Niedersachsen den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1 verwandelte, am Sky-Mikrofon angriffslustig. "Wir haben vor der Saison gesagt, wir wollen die Konstellation, dass wir möglichst nahe an den Bayern dran oder sogar vor ihnen sind, wenn wir gegen sie spielen. Nächste Woche ist es so weit", betonte der Nationalspieler: "Wir müssen in dieser Woche hart arbeiten, uns gut vorbereiten. Dann werden wir sehen, was passiert." Durch den 1:0-Erfolg am Samstagabend über Arminia Bielefeld gehen die Münchener als Spitzenreiter in den Liga-Gipfel.