Dreckig spielen? BVB-Star Emre Can bekräftigt Kritik vor Partie gegen Frankfurt

BVB-Sportdirektor Zorc stimmt Can-Kritik zu

Im über die vereinseigenen Kanäle veröffentlichten "Feiertagsmagazin" wiederholte Can seine Forderung, die er in Leverkusen erhoben hatte, nun. Von Moderator und BVB-Legende Norbert auf die vermeintlich "dreckige" Spielweise angesprochen, sagte der Nationalspieler: "Vielleicht brauchen wir das in dieser Phase von jedem einzelnen ein bisschen mehr." Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hatte Can in dieser Woche grundsätzlich Recht gegeben - und auf den Umstand verwiesen, dass die Borussia das fairste Team der Bundesliga stelle. Can ergänzte mit Blick auf die Pleite in Leverkusen, bei der die Schwarz-Gelben bis in die Schlussphase hinein mit 3:2 in Front gelegen hatten: "Wenn man nach 80 Minuten führt, will man gewinnen. Dann waren wir zwei Minuten ein bisschen passiv. Aus solchen Spielen kann man viel lernen. "