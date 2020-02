BVB-Neuzugang Can lobt Favre und spricht über die Chancen gegen PSG: "Wir sind immer für ein Tor gut"

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel: Emre Can hat nach dem 4:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt bereits über das Champions-League-Duell mit PSG am Dienstag gesprochen. "Paris ist eine der besten Mannschaften der Welt. Aber wir dürfen uns nicht verstecken und passiv werden. Wir müssen weiter nach vorne spielen und hoch pressen und mit Selbstvertrauen ins Spiel gehen", sagte der deutsche Nationalspieler gegenüber Spox.

Can lobt Farve: "Hat uns sehr gut vorbereitet"

Nach dem Sieg gegen Frankfurt nahm Can seinen Trainer Lucien Favre, der nach den Niederlagen gegen Bremen und Leverkusen wegen der schwachen Defensiv-Leistungen medial kritisiert worden war, in Schutz. "Der Trainer hat uns sehr gut vorbereitet. Er hat uns vor dem Spiel ganz genau gesagt, wie wir anlaufen und vorne pressen sollen. Es war wichtig, dass wir heute alle zusammen als Mannschaft verteidigt haben und das haben wir extrem gut umgesetzt. Nach vorne geht immer was. Wenn wir so weitermachen und defensiv so stabil bleiben, dann können wir sehr erfolgreich sein."

Ähnlich äußerte sich Mitspieler Mats Hummels. "Wir waren auf allen Positionen sehr engagiert und konzentriert. Das war kein zu null der Abwehr, sondern ein zu null der Mannschaft, weil wir gute Arbeit geliefert haben", sagte der BVB-Abwehrchef bei DAZN. Die BVB-Offensive sei "so gut und torgefährlich, dass wir in jedem Spiel - außer in München - zu Torchancen kommen."

Trotz Auswechslung: Cans Einsatz gegen PSG nicht gefährdet

Gegen Frankfurt musste Can leicht angeschlagen ausgewechselt werden. Sorgen um einen Einsatz gegen PSG macht sich der 26-Jährige jedoch nicht nicht. "Ich bin tatsächlich ein bisschen umgeknickt, aber es ist nichts Wildes", sagte er. Trotz der starken Leistung gegen die Frankfurter sieht Can beim BVB noch viel Luft nach oben. "In den zwei Wochen, in denen ich hier bin, habe ich es schon oft gesagt: In dieser Mannschaft steckt extrem viel Potenzial. Das sieht man immer wieder."