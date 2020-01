BVB holt Emre Can: Ablöse, Gehalt, Vertrag, Höhe der Kaufpflicht – das sind die Details des Transfers

Beim BVB wird Can die Rolle von Julian Weigl als Bindeglied zwischen Abwehr und Mittelfeld übernehmen, der vor wenigen Wochen zu Benfica Lissabon abgewandert war. Der 26-Jährige wird in Dortmund einer der Topverdiener sein, auch wenn er im Vergleich zu seinem Turiner Gehalt gewaltige Abstriche macht. Laut Bild kassiert Can beim BVB 8,5 Millionen brutto. Bei Juve sollen es bis zu 14 Millionen gewesen sein.

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc lobte seinen neuen Mann in den höchsten Tönen. Can sei "systemübergreifend auf mehreren Positionen sowohl in der Abwehr als auch im zentralen Mittelfeld einsetzbar" und verfüge "neben seiner Technik auch (über) seine Physis (...) und einen überragenden Siegeswillen". Diese Kombination wird dem BVB im Sommer wohl 25 Millionen Euro wert sein. So hoch ist laut Juventus Turin die festgelegte Transfersumme der Kaufpflicht, die laut BVB greift, sobald "vereinbarte Parameter erfüllt sind".

Leih-Gebühr: So viel kostet Emre Can den BVB bis Saisonende

Zunächst ist der Confed-Cup-Sieger von 2017 nur bis zum Saisonende ausgeliehen - für eine moderate Leih-Gebühr in Höhe von einer Million Euro. Greifen die sportlichen Parameter, die eine langfristige Verpflichtung garantieren, wird Can beim BVB übereinstimmenden Medienberichten zufolge einen langfristigen Vierjahres-Vertrag bis 2024 unterschreiben.

"Ich will Gas geben, hatte schon immer Sympathien für diesen Klub und kann es nicht erwarten, zum ersten Mal vor diesen Fans zu spielen, für die Borussia Dortmund auf der ganzen Welt bekannt ist", sagte der Nationalspieler, der bislang 25 Mal für das DFB-Team auflief.

Der 26-jährige Can verfügt bereits über eine beträchtliche Erfahrung. Der gebürtige Frankfurter spielte in der Jugend beim FC Bayern, schaffte den endgültigen Sprung zu den Profis jedoch nicht. Später machte er sich bei Bayer 04 Leverkusen einen Namen. 2014 erfolgte gegen eine Ablöse von zwölf Millionen Euro der Wechsel zum FC Liverpool. Spätestens mit der Ankunft von Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp wurde der Defensivspezialist bei den Reds zur festen Größe, in vier Jahren absolvierte er 167 Einsätze, in denen er 14 zum Teil sehenswerte Tore schoss.

Juve-Trainer Sarri nominierte Emre Can nicht für die Champions League

Im Sommer 2018 zog es ihn ablösefrei zu Juventus Turin, nachdem sich auch deutsche Vereine für das Transfer-Schnäppchen interessierten. Beim italienischen Abo-Meister avancierte er zum Spitzenverdiener, hinter Mesut Özil soll er im Ranking der weltweit bestbezahlten deutschen Fußballprofis den zweiten Rang eingenommen haben. Nach einer starken Auftaktsaison an der Seite von Ex-Weltfußballer Cristiano Ronaldo und Weltmeister Sami Khedira sorgte der neue Juve-Trainer Maurizio Sarri im Sommer für einen Paukenschlag, als er Can nicht für den Kader der Champions League nominierte. Für Can bedeutete das die Suche nach einer neuen Herausforderung - die er nun beim BVB gefunden hat.

