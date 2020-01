Perfekt! Nationalspieler Emre Can wechselt zum BVB: "Bringt Technik und Physis ein"

Der Wechsel von Emre Can zu Borussia Dortmund ist perfekt. Der Revierklub leiht den Nationalspieler von Juventus Turin vorerst bis zum Saisonende aus. Anschließend greift unter bestimmten Bedingungen eine Kaufpflicht. Die Ablösesumme für den Defensivspieler soll im Sommer zwischen 25 und 30 Millionen Euro liegen. Der 26-Jährige war am Freitagvormittag zum Medizincheck in Dortmund eingetroffen und ist nach Erling Haaland der zweite prominente Winter-Einkauf der Borussia. Ob Can schon im Bundesliga-Spiel am Samstag gegen Union Berlin eine Alternative für Trainer Lucien Favre ist, blieb zunächst offen. Beim BVB erhält er die Rückennummer 27.

"Ich glaube, dass die Mannschaft großes Potenzial hat und etwas gewinnen kann. Ich bin überzeugt, dass ich ihr dabei helfen kann. Ich will Gas geben, hatte schon immer Sympathien für diesen Klub und kann es nicht erwarten, zum ersten Mal vor diesen Fans zu spielen", wird Neuzugang Can in einer Pressemitteilung des BVB zitiert. Über einen Abschied aus Turin wurde schon seit mehreren Wochen spekuliert. Auch Klubs aus der Premier League zeigten Interesse am Nationalspieler. Die Entscheidung für den Revierklub soll seine Chance auf einen EM-Platz in der DFB-Elf erhöhen.

"In Emre Can bekommen wir einen deutschen Nationalspieler, der systemübergreifend auf mehreren Positionen sowohl in der Abwehr als auch im zentralen Mittelfeld einsetzbar ist", wurde BVB-Sportdirektor Michael Zorc von der offiziellen Homepage des Vereins zitiert. "Einen Spieler, der neben seiner Technik auch seine Physis einbringt und über einen ausgeprägten Siegeswillen verfügt."

Winter-Neuzugang Haaland begeistert beim BVB

Welch positive Effekte ein passender Wintertransfer haben kann, beweist der 20 Millionen Euro teure Haaland. Wie schon bei seinem Drei-Tore-Debüt eine Woche zuvor in Augsburg (5:3) sorgte er auch in der Partie gegen Köln nach seiner Einwechslung (65.) mit Treffern in der 77. und 87. Minute für Furore. "Es war schon in der vergangenen Woche ein berauschendes Erlebnis. Und nun trifft er in seinem ersten Heimspiel zweimal. Ich glaube, das kann man nicht besser malen", schwärmte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl.

