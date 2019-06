Ex-BVB-Profi Erik Durm bestätigt Gespräche mit Schalke-Trainer David Wagner

Weltmeister Erik Durm steht vor einem Neuanfang. Sein Abgang von Huddersfield Town ist nach dem Abstieg aus der Premier League bereits lange klar. Der 27-Jährige will ab der kommenden Saison wieder in der Bundesliga spielen. Zur Einigung mit einem neuen Verein soll es aber noch nicht gekommen sein.

Durm über S04-Coach Wagner:" Es gab Gespräche"

"Wo ich spielen werde, weiß ich noch nicht", sagte Durm im Kicker-Interview. Ein Verbleib in Huddersfield sei nach dem Abstieg nicht vorstellbar gewesen. Jetzt könnte es ausgerechnet zum Bundesliga-Rivalen FC Schalke 04 gehen. Und das liegt an Trainer David Wagner. "Dave war mein großer Förderer, zu ihm habe ich ein super Verhältnis. Es gab auch Gespräche, das kann ich sagen", sagte der Ex-BVB-Profi.

Eine Rückkehr in die Bundesliga habe Priorität. "Ich will zurück in die Heimat, in die Bundesliga. Auch wenn ich mir noch zwei, drei andere Möglichkeiten vorstellen kann", sagte der Linksverteidiger, der anfügt: "Wenn sich etwas bei guten Klubs in Spanien oder Italien auftäte, wäre das vorstellbar."