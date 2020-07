BVB erklärt Plan für Zuschauer-Rückkehr: Keine technische Überwachung, zeitgesteuerter Einlass

Aktuell sind aufgrund der Corona-Pandemie noch immer keine Zuschauer in deutschen Fußball-Stadien erlaubt. Auch die Finalturniere der Champions- und Europa League im August finden ohne Fans statt. Bei Borussia Dortmund machen sich die Verantwortlichen aber bereits Gedanken über die Rückkehr der Fans in den Signal-Iduna-Park. Fest steht schon jetzt: Bei einer möglichen Rückkehr von Zuschauern zur neuen Bundesliga-Saison will Dortmund keine zusätzliche Kontroll- und Sicherheitstechnik einsetzen. Der BVB hatte beim letzten Heimspiel der abgelaufenen Saison gegen 1899 Hoffenheim ein System getestet, das kamerabasiert Temperaturmessungen, Maskenerkennung, Personenzählung und Abstandsmessung bei den Fans durchführte.

"Wir haben festgestellt, dass diese Technik nichts ist, was uns im Fußballumfeld entscheidend nach vorne bringt. Die Nutzung zusätzlicher technischer Hilfsmittel scheint aktuell nicht erforderlich zu sein", sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer der Rheinischen Post. Nach Informationen der Zeitung kalkuliert der Verein zunächst mit maximal 20.000 Fans. Bis Anfang August will der Verein ein Konzept erstellen und zur Genehmigung beim zuständigen Dortmunder Gesundheitsamt einreichen.

Ein großzügiger Abstand auf den Tribünen soll durch den Ordnungsdienst sichergestellt werden. Auch sollen die Zuschauerströme vor und nach dem Spiel gesteuert werden, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, so der BVB-Plan "Wir denken an verschiedene Zeitfenster beim Ein- und Auslass, so dass jeder Stadionbesucher weiß, wann er kommen und gehen kann. Wenn man sieht, wie die Kontrollen am Flughafen funktionieren, bin ich optimistisch, dass es auch uns gelingen wird, eine Lösung zu finden", sagte Cramer.

Kanzleramtschef Braun stellt Zuschauer-Rückkehr in Aussicht - "wenn ein gutes Hygienekonzept vorliegt"

Die Bundesliga und die 2. Bundesliga starten am 18. September in die Spielzeit 2020/21. Eine Woche zuvor findet die erste Runde im DFB-Pokal statt. DFB und Deutsche Fußball Liga (DFL) hatten zuletzt einen Leitfaden für die Rückkehr von Zuschauern vorgelegt. Dieser soll nicht nur bei der Erarbeitung standort-individueller Konzepte helfen, sondern auch das Vorgehen in der 3. Liga, im DFB-Pokal, bei der Nationalmannschaft und in der Frauen-Bundesliga regeln. Massenhafte Präventivtests könnten die Lösung für die Rückkehr der Zuschauer in die Stadien sein, meinte DFB-Präsident Fritz Keller in einem Interview mit der Badischen Zeitung. "Es muss einen Weg geben, über Tests wieder eine gewisse Normalität zu erlangen", sagte Keller. Er hofft für das Länderspiel gegen Spanien Anfang September in Stuttgart auf eine Teilöffnung der Arena.