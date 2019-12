Bericht: BVB arbeitet an Transfer von Erling Haaland - Dortmund will Ausstiegsklausel aktivieren

Watzke gesteht: BVB sucht einen Stürmer

Zwar strebe Haaland einen Transfer in die Premier League an (Haaland wurde in England geboren), als Durchgangsstation käme für ihn laut Bild aber auch ein Transfer in die Bundesliga in Frage. Der BVB sucht einen Stürmer, hat zuletzt sogar einen entsprechenden Fehler in den bisherigen Kaderplanungen eingeräumt. Neben den Routiniers Olivier Giroud und Mario Mandzukic - der sich dem Bericht zufolge gegen eine Bundesliga-Rückkehr entschieden hat - wurde im Zusammenhang mit der Borussia zuletzt immer häufiger der Name Haaland erwähnt.