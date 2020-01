Bei BVB-Debüt von Erling Haaland: Dortmund kassiert Testspiel-Niederlage gegen Mainz 05

Nach dem FC Bayern patzt nun auch der BVB in einem Freundschaftsspiel: Erling Haaland hat bei seinem Debüt für Borussia Dortmund nicht mehr für die Trendwende sorgen können. Im zweiten Testspiel am Samstag unterlag der Vizemeister dem Bundesliga-Konkurrenten 1. FSV Mainz 05 mit 0:2 (0:1). Das norwegische Sturm-Juwel wurde von Trainer Lucien Favre in der Halbzeit für Jacob Bruun Larsen eingewechselt und stürmte rund 35 Minuten lang an der Seite des wohl wechselwilligen Paco Alcacer in der Dortmunder Offensive.