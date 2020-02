Dank Erling Haaland und Emre Can: BVB für Lothar Matthäus "eine Augenweide"

Der eine Neue schießt weiter Tore wie am Fließband, der andere Neue hält die zuvor so oft wacklige Abwehr immer besser zusammen: Viel besser als Borussia Dortmund hätte man im Winter wohl nicht einkaufen. Stürmer Erling Haaland und Defensivallrounder Emre Can gehörten auch beim 2:0 am Samstag bei Werder Bremen wieder zu den BVB-Erfolgsgaranten. "Die Dortmunder haben bewiesen, dass sie zu Null spielen können. Mit Haaland und Can haben sie zwei Spielertypen bekommen, die ihnen in den letzten Jahren gefehlt haben", sagte Sky-Experte Lothar Matthäus. Dann geriet der Rekord-Nationalspieler mit Blick auf die Borussia regelrecht ins Schwärmen: "Es ist eine Augenweide, ihnen zuzugucken."