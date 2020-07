BVB: Erling Haaland erhält neue Trikotnummer - Insgesamt fünf Wechsel

Erling Haaland wird in der kommenden Saison mit einer neuen Trikotnummer auflaufen. Wie Borussia Dortmund am Freitag mitteilte, gibt der Norweger die 17 ab und trägt künftig die 9 auf dem Hemd. Als Haaland im vergangenen Winter von RB Salzburg zum BVB kam , war die klassische Mittelstürmer-Nummer noch von Paco Alcacer belegt. Der Spanier wechselte jedoch kurz nach der Verpflichtung Haalands zum FC Villarreal . Seitdem war das Trikot mit der Nummer 9 vakant.

Neben Haaland werden vier weitere Profis in der nächsten Spielzeit mit neuen Nummern auf dem Rücken auflaufen. Thorgan Hazard (bisher 23) erhält die 10, die nach dem Abgang von Mario Götze frei wurde. Dan-Axel Zagadou (bisher 2) bekommt die Rückennummer 5, die der zu Inter Mailand wechselnde Achraf Hakimi hinterlasst. Zagadous 2 geht derweil an Youngster Mateu Morey (bisher 22). Auch Nationalspieler Emre Can erhält mit der 23, die er schon bei Juventus Turin und beim FC Liverpool trug, eine neue BVB-Nummer. Bislang war der Defensivallrounder mit der 27 unterwegs.