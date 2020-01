Vater von Dortmund-Star Erling Haaland mit Appell an BVB-Fans: Dann wird er sie lieben

Winter-Zugang Erling Haaland ist bei Borussia Dortmund angekommen und befindet sich mit seinem Team derzeit im Trainingslager im spanischen Marbella . Die Bosse und vor allem die Fans des BVB erhoffen sich von dem 19-jährigen Norweger, den die Dortmunder kurz vor Silvester von Österreichs Meister RB Salzburg verpflichteten , vor allem eines: Tore. Doch Haalands Vater Alf-Inge dämpft gegenüber Sport1 die Erwartungen an seinen Sohn - und richtet einen Appell an die Fans des BVB.

Alf-Inge Haaland geht nicht zwingend davon aus, dass Erling in der Bundesliga auf Anhieb Fuß fassen wird. "Er ist erst 19 Jahre jung und wird wahrscheinlich einige Zeit brauchen, um sich in der Bundesliga zurechtzufinden", mahnt der Vater zur Geduld - und wendet sich auch an die Dortmunder Anhänger: "Wenn sie ihm Zeit zur Anpassung geben, wird er sie lieben - und sie ihn." Erling Haaland, der wegen Knieproblemen in Marbella vorerst noch nicht mit der Mannschaft trainiert, soll bei der Borussia die Probleme im Angriffsspiel beleben. "Wir werden ihn in den kommenden Jahren alle unterstützen", verspricht Alf-Inge Haaland.