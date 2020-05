Erling Haaland über Spott von PSG, seinen Start in Dortmund und BVB-Talent Giovanni Reyna

Erling Haaland hat schlagfertig auf die spöttische Jubel-Imitation der Stars von Paris St. Germain reagiert. "Sie haben mir sehr geholfen, Meditation in die Welt zu tragen und zu zeigen, wie wichtig Meditation ist" , sagte der Stürmer von Borussia Dortmund in einem Interview mit dem US-Fernsehsender ESPN: "Deshalb bin ich ihnen sehr dankbar." Haaland hatte nach einem seiner Tore beim 2:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League im Schneidersitz meditierend gejubelt. Die PSG-Spieler um Neymar persiflierten dies nach ihrem 2:0-Sieg im Rückspiel, durch den der BVB ausschied.

Insgesamt habe er durch dieses Hoch und Tief der Emotionen in den beiden Spielen viel gelernt, sagte Haaland. "Beim Hinspiel war es eine fantastische Nacht für mich und meine Familie. Darauf bin ich sehr stolz", sagte er: "Das zweite Spiel war nicht gut. Es war eine wichtige Erfahrung, dass man immer im Moment leben muss." Trotz des Ausscheidens in der Königsklasse zieht Haaland, der im Winter von RB Salzburg zum BVB gekommen war und in seinen ersten acht Bundesliga-Spielen insgesamt neun Treffer erzielte, ein äußerst positives Fazit seiner ersten Monate in Dortmund,