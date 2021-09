Vor Champions-League-Spiel gegen Sporting: BVB-Trainer Rose gibt Update zu Haaland und Reus

Borussia Dortmund hat den Einsatz seiner beiden angeschlagenen Stars Erling Haaland und Marco Reus im Champions-League-Spiel am Dienstag (21 Uhr, Prime Video) gegen Sporting Lissabon offengelassen. "Bei Marco und Erling müssen wir schauen. Es wird bei beiden sicherlich eng", sagte Trainer Marco Rose auf einer Pressekonferenz am Montag: "Marco ist am Sonntag gelaufen. Wir müssen schauen, wie das im Abschlusstraining funktionieren kann. Bei Erling tut es noch richtig weh. Ich traue ihm viel zu, vielleicht hat er gut geschlafen, gut gegessen", hofft Rose vor allem bei dem Norweger auf eine schnelle, überraschende Regeneration. Anzeige

Das Duo hatte sich im Abschlusstraining vor der Bundesliga-Partie am Samstag bei Borussia Mönchengladbach (0:1) verletzt und war für die Begegnung ausgefallen. Stürmer Haaland, der auch in dieser Saison die Torgarantie der Dortmunder ist (elf Treffer in acht Pflichtspielen), klagt über muskuläre Probleme. Kapitän Reus wird von einer Kapselreizung im Knie geplagt. In Gladbach fehlten die beiden Offensivspieler ihrer Mannschaft in vielen Belangen. So ließ es der BVB an Durchschlagskraft vermissen, der frühe Feldverweis für Mahmoud Dahoud tat sein Übriges.

BVB-Neuzugang Malen als Haaland-Ersatz?

Die Dortmunder gehen aus einer komfortablen Ausgangsposition in das Duell mit dem portugiesischen Meister. Zum Auftakt der Königsklasse war dem BVB ein 2:1 beim türkischen Champion Besiktas Istanbul gelungen. Gleichwohl zeigte Rose Respekt vor dem portugiesischen Meister Sporting. "Das sagt schon etwas aus, wenn man sich in Portugal gegen den FC Porto und Benfica Lissabon durchsetzt", so der BVB-Trainer, der auf eine Rückkehr des zuletzt ebenfalls ausgefallenen Julian Brandt ("Er hat am Sonntag voll trainiert") hofft. Giovanni Reyna steht hingegen auch gegen Sporting nicht zur Verfügung (Muskelverletzung).