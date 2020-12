Roman Bürki und Emre Can fordern Mittelstürmer beim BVB - Youssoufa Moukoko "muss sich noch gewöhnen"

Bei Borussia Dortmund entsteht das, was man nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Erling Haaland fast erwarten konnte: eine Mittelstürmer-Debatte. Auf die Frage, ob die Mannschaft einen Spieler, der sich im Angriffszentrum wohlfühlt, brauche, antwortete Abwehrspieler Emre Can nach dem 1:1 bei Eintracht Frankfurt am Sky-Mikrofon: "Auf jeden Fall." Torhüter Roman Bürki entgegnete: "Das haben wir gesehen." Trainer Lucien Favre hatte in seiner Anfangsformation auf Julian Brandt an vorderster Front gesetzt - doch der Nationalspieler tat sich in der von ihm eher ungeliebten Rolle wie schon so oft in der Vergangenheit schwer. Entsprechend war das Spiel des BVB: wenig zwingend.

