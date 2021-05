Als dritter Bundesliga-Spieler: BVB-Star Erling Haaland vor Torjäger-Krone in der Champions League

Den Halbfinal-Einzug in der Champions League haben Borussia Dortmund und Erling Haaland zwar verpasst - im Viertelfinale gegen Manchester City war bekanntlich Endstation. Dennoch könnte der norwegische Torjäger der Westfalen diese Saison in der Königsklasse mit einem persönlichen "Titel" abschließen. Denn mit zehn Treffern führt Haaland die Torschützenliste der Champions League nahezu uneinholbar ein. Der 20-Jährige wäre damit nach dem Neuseeländer Wynton Rufer (Werder Bremen, 1993/1994) und dem polnischen Weltfußballer Robert Lewandowski (FC Bayern München, 2019/2020) erst der dritte Bundesliga-Profi, der sich als treffsicherster Spieler einer Königsklassen-Spielzeit bezeichnen darf - seit der Wettbewerb 1992 von "Europapokal der Landesmeister" in "Champions League" umbenannt wurde. Anzeige

Das Finale bestreiten am 29. Mai in Istanbul Manchester City und der FC Chelsea. Damit ist Haaland ohnehin nur noch von Spielern von Rang eins der Torjägerliste zu verdrängen, die für einen dieser beiden Klubs spielen. Am meisten "fürchten" muss der Dortmunder Chelsea-Star Olivier Giroud, der allerdings nur auf sechs Treffer kommt. Dass der Franzose in Istanbul mindestens viermal einnetzt, um mit Haaland mindestens gleichzuziehen, ist jedoch kaum vorstellbar. Zweiter in der Wertung hinter dem BVB-Goalgetter ist Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain, der achtmal erfolgreich war.

In dieser Statistik liegt Haaland hinter Lewandowski Im historischen Bundesliga-Vergleich reiht sich Haaland mit seinen zehn Toren in acht Königsklassen-Einsätzen hinter Lewandowski auf Rang zwei ein. Der Pole traf beim Triumphzug des FC Bayern in der vergangenen Saison mit dem Titelgewinn beim Finalturnier in Lissabon insgesamt 15 Mal auf europäischer Bühne. Rufer war vor fast 30 Jahren für den damaligen deutschen Meister Bremen achtmal erfolgreich und musste sich den "Titel" des Champions-League-Torschützenkönigs mit dem Niederländer Ronald Koeman teilen - damals Spieler, heute Trainer beim FC Barcelona. Der Neuseeländer benötigte für seine acht Tore in der Spielzeit 1993/1994 jedoch nur zehn Spiele, Koeman zwölf.