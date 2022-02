BVB-Training mit voller Kraft: Erling Haaland absolviert komplette Einheit – Comeback rückt näher

Einen Tag nach dem furiosen 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach gab es bei Borussia Dortmund die nächste positive Kunde. Erling Haaland absolvierte am Montag die komplette Trainingseinheit mit den Reservisten und schien dabei voll zu belasten. Damit könnte der norwegische Stürmerstar im Playoff-Rückspiel der Europa League am Donnerstag bei den Glasgow Rangers wieder eine Alternative für die Startelf sein. Tore benötigt der BVB in jedem Fall. Im ersten Duell mit Schottlands Meister erlebte man im heimischen Stadion ein 2:4-Debakel.

Haaland zeigte sich am Montag gewohnt einsatzfreudig und bestens gelaunt. Der 21-Jährige hatte die letzten drei Bundesliga -Spiele verpasst und auch gegen Glasgow gefehlt. Vor der Partie gegen Gladbach hatte Trainer Marco Rose noch darauf verwiesen, dass der Torjäger lediglich Teile des Trainings bestreiten konnte und sein Einsatz im Borussen-Duell somit zu früh käme . Dies scheint sich angesichts der Eindrücke von der Einheit am Montag nun zu ändern.

Wegen diverser Verletzungen hat der von europäischen Spitzenklubs umworbene Haaland schon 14 Pflichtspiele in dieser Saison verpasst. In den anderen 20 war er aber an 29 Treffern beteiligt. 23 hat er selbst erzielt, sechs vorbereitet. Wie lange der norwegische Superstar noch für den BVB aufläuft, ist unklar. Die Spekulationen um die Zukunft von Haaland erhalten fast täglich neues Futter. Wie die spanische Zeitung Sport am Freitag berichtet hatte, schloss Real Madrid eine "Vorzugsvereinbarung" mit dem BVB-Torjäger ab. Haaland ist zwar bis 2024 vertraglich an den BVB gebunden, könnte den Revierklub aber aufgrund einer Ausstiegsklausel für angeblich 75 Millionen Euro schon in diesem Sommer verlassen