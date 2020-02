Bericht: Club Brügge stand vor Haaland-Verpflichtung – Berater Raiola ließ Transfer platzen

Mit seinen überragenden Leistungen im Trikot von Borussia Dortmund begeistert Erling Haaland derzeit Fußball-Europa. Am Dienstag war der 19-jährige Vollblutstürmer mit seinem Doppelpack Matchwinner des BVB beim 2:1 gegen Paris Saint-Germain , das der Borussia gute Chancen auf das Viertelfinale der Champions League lässt. Fast hätte die Karriere des neuen BVB-Juwels aber eine ganz andere Wendung genommen - denn vor zwei Jahren hatte der belgische Verein Club Brügge den Norweger schon fest am Haken.

Allerdings sollte nicht die komplette Summe nach Molde fließen. Demnach sollte der Spielervater Alf-Inge Haaland , früher selbst Profi bei Manchester City und Leeds United, eine satte Provision von 500.000 Euro einstecken. Der Wechsel scheiterte letztlich am zweiten Agenten des Top-Talents, Mino Raiola.

Kein Haaland-Transfer: Club Brügge wies Berater Raiola zurück

Der Beraterpapst, der unter anderem auch Paul Pogba , Mario Balotelli und Zlatan Ibrahimovic vertritt, forderte laut HLN eine Kommission in Höhe von 30 Prozent der nächsten Transfersumme , die Haaland generieren würde - aus Sicht von Brügge war das nicht zu akzeptieren, die Belgier distanzierten sich von einem Transfer. Ähnlich wie die TSG Hoffenheim, die wohl auch am Stürmer dran war.

Der Rest ist Geschichte: Haaland blieb zunächst in Molde, wechselte erst im Januar 2019 zum österreichischen Dauer-Meister Red Bull Salzburg. Dort gelang ihm mit zahlreichen Treffern in der Bundesliga und der Champions League der große Durchbruch. Zwölf Monate später schlug der BVB zu, kaufte Haaland für die festgeschriebene Ablöse von 20 Millionen Euro. In seinen ersten sieben Spielen im BVB-Trikot schoss der Teenager sensationelle elf Tore.