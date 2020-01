Ex-Trainer Jesse Marsch: Erling Haaland kann beim BVB "Tore wie am Fließband erzielen"

Ein Hattrick zum Debüt - Erling Haaland hat in seinem ersten Spiel für Borussia Dortmund nicht nur den FC Augsburg im Alleingang abgeschossen, sondern auch Kritiker wie Skeptiker zum Verstummen gebracht. Die Frage, ob das neue 19-jährige Juwel des BVB gut genug für die Bundesliga ist, hat er nach nur wenigen Minuten beantwortet.

Für seinen ehemaligen Trainer Jesse Marsch ist das erst der Anfang - wenn die Dortmunder Mitspieler es schaffen, den jungen Norweger in Szene zu setzen. "Wenn Dortmund es weiterhin schafft, dass er in Tornähe an den Ball kommt, wird er Tore am Fließband erzielen", sagte der US-Trainer von Haalands Ex-Klub Red Bull Salzburg gegenüber transfermarkt.de. Haaland sei "schon immer jemand für die großen Spiele gewesen", betonte Marsch.

Marsch: Haaland-Abschied "schneller, als wir das gerne gehabt hätten"

Unter Marsch hatte Haaland sich von einem jungen Hoffnungsträger zur vielleicht heißesten Transfer-Aktie in Europa entwickelt. Nach nur einem Jahr in Österreich zog er zu Beginn des Monats für die fixe Ablöse von 20 Millionen Euro zum BVB weiter. "Letztlich ist er wohl etwas schneller weitergezogen, als wir das gerne gehabt hätten", sagte Marsch. Für die Salzburger hatte er vor allem in Europa großartige Momente gehabt und in 22 Spielen 28 Treffer erzielt.

Und in der Bundesliga? Ex-Torschützenkönig Jörn Andersen erwartet von seinem Landsmann Haaland nach seinem Traum-Debüt eine große Karriere. "Auf jeden Fall" traue er dem 19-Jährigen ebenfalls zu, die Torjäger-Kanone in der Bundesliga zu holen, sagte Andersen der Abendzeitung aus München: "Ein zweiter Norweger, der in Deutschland Torschützenkönig wird – das würde mich sehr freuen." Andersen hatte 1990 für Eintracht Frankfurt als erster ausländischer Spieler die Kanone gewonnen.