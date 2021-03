Großkreutz: Deshalb fürchte ich einen Haaland-Abgang – Frankfurt-Spiel für BVB "entscheidend"

Der Norweger, der in seinen 21 Saisonspielen 21 Tore erzielen konnte, ist derzeit die Lebensversicherung des BVB - und wird vor allem von den spanischen Spitzenklubs Real Madrid und FC Barcelona umworben . "Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Haaland bei Borussia Dortmund bleibt, wenn sie die Champions League verpassen" , sagte Großkreutz, der selbst von 2009 bis 2015 das Trikot der Borussia trug und auch wegen seiner engen Verbundenheit zu den Fans eine BVB-Legende ist.

Großkreutz: Haaland ist "König von Dortmund"

Haaland hatte gegen Köln beide Dortmunder Tore geschossen - das zweite erst in der 90. Minute. Anschließend verließ der 20-Jährige den Innenraum des Kölner Stadions binnen weniger Sekunden. Mit zornigem Gesicht und lautstarken Flüchen war der BVB-Retter in die Kabine gerannt und würdigte niemanden um sich herum eines Blicks. Sein Trikot warf er Gegenspieler Jorge Meré in die Arme, ohne dessen Shirt als Gegenleistung abzuwarten. "Man hat seine Enttäuschung gesehen, weil er unbedingt drei Punkte wollte", sagte Trainer Edin Terzic.