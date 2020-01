Nach Transfer von Erling Haaland: BVB-Präsident Reinhard Rauball bittet um Geduld - "Chance geben"

Sein Transfer hat viele BVB-Fans jubeln lassen: Erling Haaland, einer der besten Torschützen Europas in der abgelaufenen Hinrunde, spielt ab der Rückserie für Borussia Dortmund. Mit 28 Toren in 22 Pflichtspielen, davon acht in der Champions League, machte sich der erst 19 Jahre alte Norweger einen Namen - und schraubt damit nun ganz automatisch die Erwartungen nach seinem BVB-Wechsel von Red Bull Salzburg (20 Millionen Euro Ablöse) nach oben. Für Dortmund-Präsident Reinhard Rauball geht das aber zu schnell, wie er nun am Rande des Neujahrsempfangs der DFL anmahnte.