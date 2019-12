Der BVB verpflichtet Erling Haaland - So reagiert das Netz: "Der Heiland kommt"!

Kurz vor dem Jahresende hat Borussia Dortmund einen echten Transfer-Coup gelandet. Wie der BVB am Sonntagnachmittag bekanntgab, wechselt Sturm-Juwel Erling Haaland in der Winterpause von RB Salzburg nach Dortmund. Der junge Norweger unterschreibt beim derzeitigen Tabellenvierten der Bundesliga einen Vertrag bis 2024. Der BVB hat sich damit gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt, denn auch andere europäische Top-Klubs wie Manchester United, RB Leipzig und Juventus Turin waren am 19-Jährigen interessiert.