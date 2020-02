BVB-Youngster Erling Haaland auf Rekordjagd: So gut waren Messi, Ronaldo und Ibrahimovic mit 19 Jahren

Hat es einen in jungen Jahren bereits so erfolgreichen Stürmer wie Erling Haaland bereits gegeben? Und wie gut waren andere Topstürmer wie Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic oder Harry Kane in seinem Alter?

Doch damit nicht genug: Mit zehn Toren in sieben Spielen in der Königsklasse hat er eine neue Bestmarke aufgestellt . Mit seinen acht Toren trug Haaland in der Gruppenphase dazu bei, dass RB Salzburg beinahe auch das Achtelfinale erreicht hätte.

Keine fünf Wochen ist es her, als Erling Haaland mit drei Toren gegen den FC Augsburg sein Debüt bei Borussia Dortmund gegeben hat . Seitdem elektrisiert der Norweger die Zuschauer mit seinen Treffern und hat für den BVB jeweils in seinem ersten Spiel in Bundesliga, DFB-Pokal und in der Champions League getroffen - das hat vor ihm kein Borusse geschafft .

So erfolgreich waren Messi, Cristiano Ronaldo und Ibrahimovic mit 19 Jahren

Schon in seiner ersten ersten Spielzeit bei Manchester United machte der mehrmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo mit Toren auf sich aufmerksam. Gelangen ihm in der Saison 2003/2004 in allen Wettbewerben in 40 Spielen sechs Tore, waren es eine Spielzeit später in 50 Partien neun Treffer. Seine ersten Tore in der Champions League erzielte er 2007 im Alter von 22 Jahren beim 7:1-Erfolg im Viertelfinal-Rückspiel gegen den AS Rom.

Auch " Ibrakadabra " war mit 19 Jahren noch nicht so abschlussstark wie Erling Haaland . Damals kickte Zlatan Ibrahimovic noch bei Malmö FF und konnte trotz einiger Tore den Abstieg in die zweite schwedische Liga nicht verhindern.

Ronaldo und Neymar wirbelten bereits in jungen Jahren

Auch Brasiliens ehemaliger Wunderstürmer Ronaldo sorgte in seinen ersten Profijahren für Furore. Im Trikot der PSV Eindhoven erzielte er mit 18 in seiner ersten Spielzeit in der höchsten Spielklasse der Niederlande 30 Tore in 33 Spielen, sowie drei Tore in zwei UEFA-Cup-Partien. Eine Saison später gelangen ihm in 19 Spielen 18 Treffen.

Ronaldos Landsmann Neymar wirbelte ebenfalls mit 19 Jahren beim FC Santos in Brasilien. In der Spielzeit 2011 lief er 34 Mal auf und machte 19 Tore in der ersten Liga.