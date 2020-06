Borussia Dortmund bangt vor Spiel gegen Hertha BSC weiter im Einsatz von Erling Haaland

Borussia Dortmund bangt vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag gegen Hertha BSC weiter um den Einsatz von Torjäger Erling Haaland. Trainer Lucien Favre kündigte am Donnerstag an, dass man am Freitag "schauen" müsse, "ob es reicht". Der Norweger hatte sich im Topspiel gegen den FC Bayern (0:1) bei einem Zusammenstoß mit Schiedsrichter Tobias Stieler verletzt und war bereits in der vergangenen beim 6:1-Sieg am vergangenen Wochenende bei Tabellenschlusslicht SC Paderborn ausgefallen.