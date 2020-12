Dietmar Hamann: Darum ist der BVB momentan "kein Meisterschaftsanwärter"

Nach Ansicht von Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann kann sich Borussia Dortmund nach derzeitigem Stand keine realistischen Chancen auf den Bundesliga -Titel ausrechnen. "Im Moment sind sie für mich kein Meisterschaftsanwärter", sagte der Sky-Experte nach dem 1:1 des BVB bei Eintracht Frankfurt und verwies darauf, dass das Remis bei den Hessen exakt den derzeitigen Leistungsstand bei den Dortmundern widerspiegele. In der Defensive stehe die Borussia "im Moment relativ solide". Im Spiel nach vorn haben man hingegen "Probleme". Der langfristige Ausfall von Torjäger Erling Haaland sei der Behebung dieses Schlamassels zudem alles andere als zuträglich.

"Er fehlt ihnen", meinte Hamann: "Er hat in dieser Saison 17 Pflichtspiel-Tore erzielt. Das geht dem BVB jetzt natürlich ab." Doch nicht nur die Abschlussstärke des von der italienischen Sportzeitung Tuttosport jüngst zum besten U21-Spieler Europas gekürten Norwegers würde den Dortmundern fehlen. "Er schafft mit seiner Körperlichkeit auch Räume für Reus, Sancho oder Reyna." Folglich deutet sich beim deutschen Vizemeister bereits eine Mittelstürmer-Debatte an. Denn: Bis auf den erst 16-jährigen Youssoufa Moukoko, nach dessen Einwechslung das Spiel der Dortmunder am Samstag besser wurde, bietet der Kader keinen Spieler, der im Angriffszentrum zu Hause ist.