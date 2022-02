Kehl kündigt nach BVB-Aus in der Europa League Konsequenzen an: "Ein 'Weiter so' wird es nicht geben"

Nach dem schwachen internationalen Abschneiden von Borussia Dortmund in dieser Saison hat Sebastian Kehl eine konsequente Analyse der Ergebnisse angekündigt. "Wir werden es gut aufarbeiten und aus unseren Analysen klare Entscheidungen ableiten. Wir müssen uns in der kommenden Saison in diesen Wettbewerben ganz anders aufstellen, ein 'Weiter so' wird es nicht geben", sagte der BVB-Lizenzspielerchef dem Kicker: "Die Situation ist eine Herausforderung, das ist offensichtlich, aber wir nehmen sie entschlossen an." Der Ex-Nationalspieler, der im Sommer die Nachfolge von Sportdirektor Michael Zorc übernimmt, dürfte somit auch die eine oder andere personelle Veränderung im Kader vornehmen. Anzeige

Am Donnerstag hatte sich die Borussia aus der Europa League, in die man durch die enttäuschenden Auftritte in der Champions League abgestiegen war, verabschiedet. Das peinliche 2:4 aus dem Hinspiel gegen die Glasgow Rangers ließ sich nicht mehr umbiegen. Im zweiten Duell mit Schottlands Meister reichte es nur zu einem 2:2. "Das ist für unsere Ansprüche natürlich zu wenig und stimmt uns nachdenklich", meinte Kehl.