BVB auch in der Europa League gegen Glasgow ohne Haaland – Lob für zuletzt gestrichenen Hazard

Borussia Dortmund muss auch im Hinspiel der K.o.-Runden-Playoffs der Europa League am Donnerstag gegen die Glasgow Rangers auf seinen verletzten Top-Stürmer Erling Haaland verzichten. Ein Einsatz des norwegischen Superstars sei gegen die Schotten "noch kein Thema", sagte BVB-Trainer Marco Rose auf der Pressekonferenz am Mittwoch. Auch der zuletzt angeschlagene Marius Wolf wird wohl noch nicht wieder zur Verfügung stehen. Emre Can fehlt nach seiner Roten Karte aus dem Champions-League-Gruppenspiel bei Sporting Lissabon gesperrt.

