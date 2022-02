BVB bei Glasgow Rangers gefordert: Die größten Europapokal-Wunder deutscher Klubs

Borussia Dortmund will am Donnerstagabend bei den Glasgow Rangers ein kleines Fußball-Wunder vollbringen. Nach der peinlichen 2:4-Pleite im Hinspiel gegen die Schotten will das Team um Kapitän Marco Reus & Co. in Glasgow noch den Einzug in das Achtelfinale der Europa League schaffen. "Wir haben ein Endspiel, uns erwartet ein Kampf - und wir werden bereit sein", sagte Reus. Da es die Auswärtstor-Regel nicht mehr gibt, würde den Borussen bereits ein 2:0 nach 90 Minuten reichen, um zumindest in die Verlängerung zu kommen.

Anzeige