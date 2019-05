BVB kündigt 500 Fans die Dauerkarte - aus einem triftigen Grund

Der Signal-Iduna-Park in Dortmund war in der vergangenen Saison bei zwölf von 17 Spielen ausverkauft - allerdings zumeist nur auf dem Papier. So blieben bei vielen dieser als "ausverkauft" titulierten BVB-Spiele oft zahlreiche Plätze frei - Schuld sollen Dauerkarten-Inhaber gewesen sein, die ihr Saisonticket nicht regelmäßig genutzt haben. Jetzt hat Borussia Dortmund laut einem Bericht der Ruhr Nachrichten durchgegriffen und Dauerkarten-Inhabern, die nicht mindestens sieben Saisonspiele des BVB über ihr Ticket verfolgt haben, ordentlich gekündigt. 500 Abo-Fans müssen damit in der kommenden Saison ohne ihre Dauerkarte auskommen.