"Fußballmafia DFB": BVB-Fans stören Verabschiedung von Fritz Keller beim SC Freiburg

Fritz Keller ist eine Woche nach seiner Wahl zum neuen Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) von seinem Heimatklub SC Freiburg offiziell verabschiedet worden. Wenige Minuten vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen Borussia Dortmund ( hier im LIVETICKER ) bekam Keller am Samstag von seinen nun ehemaligen Freiburger Kollegen einen Schienbeinschoner überreicht, damit er all die möglichen Tritte im neuen Amt unbeschadet übersteht. „Ich kann euch versprechen: mein Herz wird immer hier bleiben“ , sagte Keller, der von den Fans im Schwarzwald-Stadionviel Applaus bekam und sichtlich gerührt war.

Fritz Keller: Der Hoffnungsträger des deutschen Fußballs - So tickt der neue DFB-Präsident

Keller einstimmig zum DFB-Präsidenten gewählt

Keller war am 27. September einstimmit als DFB-Präsident gewählt worden. Zuvor war er neun Jahre lang Präsident des SC Freiburg. Keller war 2010 als Nachfolger des verstorbenen Achim Stocker Vereinschef in Freiburg geworden. Beim DFB hat Keller eine schwierige Aufgabe: Er soll beim von Krisen und Skandalen erschütterten Verband, darunter neben dem WM-Vorrunden-Aus 2018 auch die Affäre rund um die Vergabe der WM 2006 nach Deutschland, in den kommenden Monaten und Jahren für Ruhe sorgen und eine Strukturreform auf den Weg bringen.