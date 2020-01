BVB-Fans kritisieren Lucien Favre vor Spiel gegen Köln: "Warum lässt er Haaland nicht spielen?"

Torjäger Erling Haaland muss weiter auf seinen ersten Startelf-Einsatz bei Borussia Dortmund warten und trotz seines vielbeachteten Drei-Tore-Debüts im vergangenen Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg (5:3) auch beim Duell mit dem 1. FC Köln (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) wieder zunächst mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen. Dabei hatte der Norweger nach seiner Gala zum Einstand keinen Zweifel daran gelassen, dass er sich für einen Einsatz von Beginn an fit fühle. Trainer Lucien Favre sah das offenbar anders und will mit Haaland einen Top-Joker in der Hinterhand haben.