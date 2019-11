Unterlagen zeigen: Stadt Dortmund zahlte 320.000 Euro für geplatzte BVB-Meisterfeier

Die ausgebliebene Meisterfeier des BVB nach dem verpassten Bundesliga -Titel im Mai hat die Stadt mehr als 320.000 Euro gekostet . Das geht aus Verwaltungsunterlagen hervor, die am Donnerstag dem Finanzausschuss der Stadt vorgelegt werden sollten. "Da die Entscheidung um die deutsche Fußballmeisterschaft 2019 erst am letzten Spieltag fiel, waren erhebliche Storno- und Vorbereitungskosten zu tragen" , heißt es in dem Papier.

Am 34. Spieltag der Saison 2018/19 hatte Borussia Dortmund als Tabellenzweiter nur zwei Punkte Rückstand auf den Ersten FC Bayern. Beide Teams gewannen ihre Partien. Der FCB schlug die TSG Hoffenheim schon am Freitag 3:1 und sicherte den Titel. Der BVB legte am Sonntagabend zwar nach, konnte aber den Rückstand nur verkürzen. Besonders ärgerlich: Zwischen dem ersten und 27. Spieltag führten die Borussen die Tabelle an 21 Spieltagen an. Der FC Bayern kommt zwischen den Spieltagen zwei und 34 auf nur