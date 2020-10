"Favre muss noch viel lernen": Hamann kritisiert BVB-Trainer und zieht Vergleich zu Bayern-Coach Flick

Der ehemalige Nationalspieler Dietmar Hamann hat Lucien Favre nach dem Sieg von Borussia Dortmund bei der TSG Hoffenheim (1:0) kritisiert und dem BVB-Trainer zu mehr Fingerspitzengefühl bei der Auswahl seiner Spieler und häufigeren Rotationen in seiner Startelf geraten - insbesondere im Vergleich zu Bayern-Trainer Hansi Flick, an dem der Schweizer sich ein Beispiel nehmen könne.

"Lucien Favre muss noch viel lernen", sagte Hamann in seiner Funktion als Sky-Experte und kontrastierte die Aufstellung des BVB mit der des FC Bayern. Zwar hatte Dortmunds Trainer gegen die Hoffenheimer einige Wechsel vorgenommen und unter anderem Kapitän Marco Reus und Topscorer Erling Haaland auf der Bank gelassen, vertraute allerdings in den vergangenen Wochen vor allem seinem Stammpersonal - anders als die Bayern rotierte er eher eingeschränkt und setzte eher weniger auf Spieler aus der eigenen Jugend. "Hansi Flick wirft Spieler aus der zweiten und dritten Reihe ins Spiel und gibt ihnen bedingungsloses Vertrauen", sagte Hamann. "Das ist das, was Lucien Favre lernen muss."