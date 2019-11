Jochen Breyer über das große Versäumnis des BVB: Julian Nagelsmann wäre der perfekte Trainer

Zunächst einmal sollte der perfekte Trainer mit dem hoch emotionalen Umfeld beim BVB besser umgehen können als Lucien Favre . Ein Typ Menschenfänger wie Jürgen Klopp , extrovertiert und eloquent. Dazu sollte er enorme fachliche Expertise mitbringen, taktisch am Puls der Zeit, variabler State-of-the-Art-Fußball. Und wenn man es sich bei diesem Backvorgang schon mal frei aussuchen kann: Na dann soll er am besten auch noch jung sein.

Stellen wir uns also vor, die BVB-Bosse würden all diese Zutaten vermengen, quellen lassen und in Form gießen, so würden sie am Ende wohl feststellen: Huch, diesen Trainer gibt es ja schon! Er heißt Julian Nagelsmann.

Es gehört für mich zu den größten Rätseln, warum es die Borussia nicht geschafft hat, die größte deutsche Trainer-Verheißung zu sich zu locken. Einen Coach, der perfekt an den Standort Dortmund mit all seiner emotionalen Wucht und seiner jungen, spannenden Mannschaft gepasst hätte.