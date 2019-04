Eklatante BVB-Schwäche bei Standards - Bericht: Spieler wollten Taktik ändern

Kosten am Ende ein paar Standards den BVB die Meisterschaft? Borussia Dortmund hat in dieser Saison mit teils eklatanten Aussetzern im Defensivverbund zu kämpfen. Ganz besonders bei gegnerischen Eckbällen und Freistößen brennt es im Dortmunder Strafraum oft lichterloh. Trainer Lucien Favre hat es auch drei Spieltage vor dem Ende der Bundesliga-Saison nicht geschafft, diese Probleme in den Griff zu bekommen.