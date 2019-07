BVB-Trainer Favre fordert weitere Abgänge: "Das ist unmöglich"

Lucien Favre hat ein Luxus-Problem - im Kader von Borussia Dortmund gibt es einfach zu viele Spieler. 30 Spieler zählt das Aufgebot des Bundesliga-Titelanwärters aktuell. Die Transfer-Offensive mit den Verpflichtungen von Mats Hummels , Thorgan Hazard, Nico Schulz und Julian Brandt hat zumindest in dieser Hinsicht auch nicht geholfen. Was tun? Favre erhöht den Druck auf Sportdirektor Michael Zorc.

Der 56-Jährige muss dringend Spieler loswerden - darunter etwa zuletzt verliehene Profis wie Shinji Kagawa und André Schürrle, die unter Favre keine Zukunft haben. Während Schürrle von Favre komplett aus dem Aufgebot gestrichen wurde und sich in Berlin fit hält, steckt Kagawa in Verhandlungen mit Besiktas Istanbul. Wirklicher Fortschritt ist nicht zu erkennen. Favre, der mit dem BVB in der Nacht auf Freitag in den USA auf Champions-League-Sieger Liverpool trifft, will den Kader aber dringend verkleinern. Er sieht Konfliktpotenzial - und fordert Konsequenzen.