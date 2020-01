Der BVB in Noten: Die Einzelkritik zum 5:3-Sieg bei Haaland-Show gegen den FC Augsburg

Was für eine Aufholjagd von Borussia Dortmund! Beim FC Augsburg kam die Mannschaft von Trainer Lucien Favre nach einem zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand doch noch zurück - und drehte die Partie in einen 5:3-Auswärtssieg zum Rückrundenauftakt in die Bundesliga. In einem spektakulären Spiel brachten Florian Niederlechner (34.) und Marco Richter (46.) die Gastgeber zunächst mit 2:0 in Führung.

Gerade nach der Halbzeit wurde es turbulent. Julian Brandt verkürzte zunächst umgehend (49.) auf 1:2, Niederlechner erhöhte wieder (55.). Per Doppelschlag von Neuzugang Erling Haaland (59.), der gerade mal drei Minuten nach seiner Einwechslung traf, und Jadon Sancho (61.) glich der BVB aus. Nochmals Haaland mit seinem zweiten (nach starker Vorarbeit von Thorgan Hazard, 72.) und dritten Treffer (80.) sorgte am Ende für den Dortmunder Sieg. SPORTBUZZER-Reporter Felix Meininghaus hat die Leistungen der Dortmunder in dieser spektakulären Partie bewertet.