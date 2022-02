Geniestreich von Thorgan Hazard zu wenig: BVB erlebt beim FC Augsburg die nächste Enttäuschung

Nach dem enttäuschenden Abschied aus der Europa League hat Borussia Dortmund in der Bundesliga den nächsten Dämpfer erlitten. Drei Tage nach dem internationalen Aus bei den Glasgow Rangers musste sich der BVB bei Abstiegskandidat FC Augsburg mit einem 1:1 (1:0) begnügen und verlor erneut Boden auf den FC Bayern. Der Spitzenreiter aus München ist nun um acht Punkte enteilt. Der FCA, bei denen Trainer Markus Weinzierl nach überstandener Corona-Infektion auf die Bank zurückkehrte , befindet sich trotz des Punktgewinns unverändert in einer brenzligen Lage. Immerhin gab man den Relegationsplatz vorerst an Hertha BSC ab.

Vor 15.000 zugelassenen Zuschauern in der WWK-Arena hatten die Dortmunder ihre Führung einem Geniestreich von Thorgan Hazard zu verdanken. Der belgische Nationalspieler war bei seinem Treffer in der 35. Minute vom rechten Flügel nach innen gezogen und hatte zwei Augsburger mit einem starken Dribbling aussteigen lassen. Anschließend versenkte er den Ball mit einem platzierten Flachschuss im Netz. Beim 1:1 profitierte Noah Joel Sarenren Bazee von einem verunglückten Schuss seines Teamkollegen Arne Maier, dessen Aufsetzer beim Torschützen landete und dem Joker den Ausgleich ermöglichte (78.).

Die Dortmunder versuchten, ihrer einmal mehr äußerst angespannten Personallage zu trotzen. So fehlten am Sonntagnachmittag unter anderem der verletztem Erling Haaland, Marco Reus Manuel Akanji und Thomas Meunier. Von dem Belgier hatte es bereits vor dem Spiel eine bittere Nachricht zu vermelden gegeben. Aufgrund eines Sehnenrisses wird Meunier dem BVB monatelang fehlen. Sogar das vorzeitige Saison-Aus scheint möglich. Im Vergleich zum Spiel in Glasgow nahm Trainer Marco Rose drei nominelle Veränderungen in der Startelf vor. Bei Augsburg gab es im Vergleich zur Niederlage gegen den SC Freiburg in der Vorwoche sogar fünf Veränderungen in der Anfangsformation.