Bundesliga kompakt: BVB startet mit Kantersieg gegen Augsburg - Düsseldorf überrascht Werder

Borussia Dortmund - FC Augsburg 5:1 (1:1)

Nach einem Schockmoment zum Beginn der Partie hat Borussia Dortmund doch noch einen perfekten Start in die neue Saison hingelegt. Das Team von Trainer Lucien Favre besiegte den FC Augsburg zum Ligastart mit 5:1 (1:1). Nach nur 31 Sekunden brachte Florian Niederlechner die Gäste in Führung. Doch damit lockte der FCA die Dortmunder erst recht aus der Reserve. Paco Alcacer konterte in der 3. Minute zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel wurde die Dominanz des BVB immer deutlicher. Jadon Sancho drehte die Partie (51.), Marco Reus (57.) und erneut Alcacer (59.) bauten die Führung aus. Der eingewechselte Zugang Julian Brandt stellte nach einem Traumpass von Axel Witsel den Endstand her (82.). Damit setzte sich die Favre-Elf direkt an die Tabellenspitze.

Bayer Leverkusen - SC Paderborn 3:2 (2:2)

Peter Bosz hatte vor dem Anpfiff ein Spektaktel zwischen Bayer Leverkusen und dem Aufsteiger aus Paderborn angekündigt. Vor allem in der ersten Hälfte gab es das, am Ende setzte sich die Mannschaft des niederländischen Trainers mit 3:2 (2:2) durch. Leon Bailey sorgte für die Bayer-Führung (10.), die Sven Michel nur fünf Minuten später ausglich. Mit einem sehenswerten Lupfer schoss Kai Havertz die Leverkusener wieder in Front (19.), doch Streli Mamba konterte erneut auf Seiten des SCP (25.). Nach der Pause gab es weniger Highlights. Für die Entscheidung zum Heimsieg der Bosz-Truppe sorgte Kevin Volland (69.).

Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf 1:3 (0:1)

Fehlstart für Werder Bremen: Das Team von Trainer Florian Kohfeldt verlor vor heimischem Publikum mit 1:3 (0:1) gegen Fortuna Düsseldorf. Die Gäste legten durch Rouven Hennings vor (36.), nach der Pause glich Johannes Eggestein für den SVW aus (47.). Doch die Düsseldorfer nutzten die Anfälligkeiten der Bremer Abwehr eiskalt aus und kamen durch Kenan Karaman (52.) und Kaan Ayhan (64.) zum Auftaktsieg an der Weser.

VfL Wolfsburg - 1. FC Köln 2:1 (1:0)

Das Bundesliga-Debüt von Oliver Glasner ist geglückt. Der VfL Wolfsburg spielte sich zu einem am Ende umkämpften 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den Aufsteiger 1. FC Köln. Ein sehenswerter Fernschuss von Maximilian Arnold sorgte für die Führung der Wolfsburger (16.). In der zweiten Halbzeit machte Torjäger Wout Weghorst vermeintlich alles klar (60.). Doch die Kölner gaben nicht auf und kamen in der ersten Minute der Nachspielzeit noch zum Anschluss durch Zweitliga-Torschützenkönig Simon Terodde.

SC Freiburg - Mainz 05 3:0 (0:0)

Der SC Freiburg hat dank eines starken Endspurts einen 3:0 (0:0)-Sieg gegen Mainz 05 gefeiert. Alle Tore der Mannschaft von Trainer Christian Streich fielen in den letzten zehn Minuten der Partie. Die Torschützen für den SCF waren Lucas Höler (81.), Rückkehrer Jonathan Schmid (84.) und U21-EM-Star Luca Waldschmidt per Elfmeter (87.).

