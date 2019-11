BVB verrät Plan beim FC Barcelona - Kapitän Marco Reus: "Wir müssen auch leiden"

In der Bundesliga zuletzt zweimal sieglos, dabei sieben Gegentore zugelassen - und nun muss Borussia Dortmund in der Champions League am Mittwoch (21 Uhr, Sky) ausgerechnet beim schier übermächtigen FC Barcelona antreten. BVB-Kapitän Marco Reus rechnet damit, dass die Schwarz-Gelben viel in der Defensive gebunden sein werden. "Natürlich müssen wir auch leiden, das ist in so einem Spiel ganz normal", meinte Reus mit Blick auf die hochkarätig besetzte vorderste Reihe der Katalanen - allen voran der fünffache Weltfußballer Lionel Messi.