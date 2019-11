Nächster BVB-Rückschlag: Messi und Co. zeigen Dortmund die Grenzen auf und erreichen Achtelfinale

Dortmund (sieben Punkte in der Gruppe F) benötigt am letzten Spieltag der Champions League nun Schützenhilfe von Barcelona (11), um noch ins Achtelfinale einzuziehen. Durch den 3:1-Sieg von Inter Mailand (7, dank des gewonnenen direkten Vergleichs vor dem BVB) im Parallelspiel gegen Slavia Prag (2) ist der BVB nun Tabellen-Dritter - und muss auf einen Patzer der Italiener im Heimspiel gegen Barca hoffen. Gleichzeitig darf Dortmund nicht gegen Prag verlieren.

BVB wackelt vor Halbzeitpfiff gefährlich

Die Hoffnung auf bessere Resultate besteht: Immerhin begann der gegen Barcelona im Vergleich zum Paderborn-Spiel auf drei Positionen veränderte BVB druckvoll . Einen Schuss von Nationalspieler Nico Schulz musste Verteidiger Samuel Umtiti in der zweiten Minute auf der Linie klären. Danach riss Barcelona das Spiel aber immer mehr an sich: Der für den verletzt ausgewechselten Ex-BVB-Spieler Ousmane Dembélé ins Spiel gekommene Antoine Griezmann bereitete in der 29. Minute das 1:0 durch Suarez vor. Eine missglückte Rettungs-Aktion von Manuel Akanji landete vor den Füßen des Uruguayers .

Danach wackelte Dortmund richtig: Lionel Messi wurde in seinem 700. Spiel für die Blaugrana regelrecht zum Toreschießen eingeladen. BVB-Verteidiger Mats Hummels verlor den Ball im Spielaufbau per Fehlpass an Suarez, der den Ball dann zentral im Strafraum links rüber zu Messi legte. Der Superstar schob unhaltbar in die rechte untere Ecke ein.