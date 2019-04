Noch vier Spiele sind es bis zum Ende der Saison 2018/19, und einen klaren Favoriten auf den Titel gibt es nicht - erst recht nicht nach dem 30. Spieltag. Am Samstag hat der FC Bayern im Rennen um die Meisterschaft vorgelegt. Mit 1:0 konnte sich der Rekordmeister gegen Werder Bremen durchsetzen. In Dortmund hoffte man auf einen Ausrutscher, denn den braucht es nach wie vor, aus eigener Kraft kann der BVB nicht Deutscher Meister werden.

Auch wenn die Borussia in Freiburg scheinbar zu alter Stärke gefunden hat. Nach dem Zittersieg gegen den FSV Mainz (2:1) tat das am Ende klare 4:0 gegen den SC Freiburg gut - und gab das nötige Selbstvertrauen für die entscheidenden Wochen - und vor allem für das Derby am kommenden Spieltag gegen den FC Schalke. Geht man nach den aktuellen Stimmungen im Verein, müsste am Ende ein klarer Sieg für den BVB stehen. Aber wie jeder weiß, sind die Revierderbys immer etwas ganz besonderes.