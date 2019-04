FC Bayern und BVB: Das Bundesliga-Restprogramm der Titelkandidaten im Überblick

So spannend war die Bundesliga lange nicht mehr: Die beiden Titel-Kandidaten Borussia Dortmund und FC Bayern München liefern sich nach 28 von 34 Spielen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nachdem der FC Bayern das direkte Duell gegen den BVB am 28.Spieltag eindrucksvoll mit 5:0 gewinnen konnte, stehen die Münchner nun einen Punkt vor den Dortmundern an der Tabellenspitze.